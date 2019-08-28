حلمي عبد الباقي معلقا على إطلالة محمد رمضان: مش موافق تماما يحصل هذا الكم من العري

علق الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، على ظهور الفنان محمد رمضان شبه عاريًا بحفلته المقامة بالساحل، قائلًا: «ما حدث في الحفلة أنا مش موافق تماما إنه يحصل هذا الكم من العري.. إحنا بلد إسلامية لينا عادات وتقاليد مش المفروض نخرج عنها»، على حد قوله.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الثلاثاء، أن العرض الذي قدمه رمضان لا يخلو من عنصر الإبهار والإخراج العالي الشبيه لما يقدم في الغرب، موضحًا أن الغرب قد يقبل بذلك وفقًا للموروث الخاص بهم.

وأوضح أن خروج رمضان بهذه الهيئة لن تضيف له كفنان وأنه مازال يحظى بقيمته، متابعًا: «رمضان نجم كبير وله جمهور عريض ومحدش يختلف على ده، بيعمل أكبر إيرادات ومسلسلاته بتعمل أكبر مشاهدات، حاجة محترمة جدًا وبنفتخر إن عندنا ممثل بهذه القيمة».

وأثار الفنان محمد رمضان، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفله الذي أقيم الجمعة الماضية بالساحل الشمالي، بسبب سجوده هو يرتدي قميصًا شفافًا.