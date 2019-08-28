غرفة التجارة الأوروبية في الصين تبدي قلقها إزاء نظام الائتمان الاجتماعي الصيني

ذكرت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين -اليوم الأربعاء- أن الشركات الأوروبية في الصين غير مستعدة بالمرة لاستحداث نظام ائتمان اجتماعي للشركات "يمكن أن يعني الحياة أو الموت" للشركات.

وتعتزم الصين أن تنفذ بشكل كامل بحلول نهاية عام 2020 نظام ائتمان اجتماعي للشركات، يقدم معلومات بشأن الشركات، في برنامج يحدد بعد ذلك درجات ائتمان فردية لكل شركة.

وقال جورج ووتكي، رئيس الغرفة الأوروبية: "من غير المبالغة القول إن نظام الائتمان الاجتماعي للشركات سيكون النظام الأكثر شمولا، الذي تشكله أي حكومة لفرض سوق ذات رقابة ذاتية، ولا أنه لا يمكن تصور أن نظام الائتمان الاجتماعي للشركات يمكن أن يعني الحياة أو الموت للشركات الفردية".

وسيصنف نظام الائتمان الاجتماعي الصيني الأوسع نطاقا المواطنين طبقا لمختلف المعايير، بما في ذلك وضعهم المالي ومساهماتهم لمجتمعاتهم أو التزامهم بالقواعد المرورية، طبقا للمشارع الرائدة القائمة.

وتابعت الغرفة الأوروبية أنه بالنسبة للشركات، فإن درجة عالية يمكن أن تعني معدلات ضرائب أقل وظروفا ائتمانية أفضل ووصولا أسهل للسوق.

ويمكن أن تسفر الدرجات الأقل عن إدراج في القائمة السوداء.