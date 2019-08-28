اكتشاف شاهد ضريح عمره 471 عاما شمالي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة خبي شمالي الصين اكتشاف شاهد ضريح يرجع تاريخه إلى أسرة مينغ الإمبراطورية (1384 - 1644) في المقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن شاهد الضريح اكتشف في قرية تشاوباي في محافظة نانخه، ويعتقد أنه تم صنعه في فترة حكم الإمبراطور جيا جينغ، ويبلغ عمره 471 عاما، مشيرة إلى أن طول شاهد الضريح الشبيه بالمكعب يبلغ 43 سم وعرضه 43 سم وسمكه 14 سم، ومنقوش عليه 484 رمزا.

وأضافت السلطات أن النقوش المسجلة على شاهد الضريح تتناول تاريخ صاحب الضريح الملقب بـ "تشاو" وسلالة أسرته منذ هجرتها إلى نانخه في وقت مبكر من عهد أسرة مينغ الإمبراطورية.

ويوفر شاهد الضريح المحفوظ جيدا المواد المهمة لدراسة العادات الجنائزية والثقافة المحلية خلال تلك الفترة، بجانب تاريخ الهجرة البشرية إبان فترة حكم أسرة مينغ.