مصرع شخص وضبط شقيقه في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وتم ضبط شقيقه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، إثر محاولتهما الهرب أثناء القبض عليهما غرب الإسكندرية.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فإنه وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة عامل 25 عاما، مقيم في دائرة مركز شرطة بنها، محافظة القليوبية، بطريق "طحلة - ميت العطار"، مصاب بطلق ناري في الرأس.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما: مسجل شقي خطر 32 عاما، سبق اتهامه في 9 قضايا "سلاح، مخدرات" آخرهم قضية قتل عمد، ومطلوب ضبطه وإحضاره بشأنها، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا "مخدرات، سرقة، سلاح" وبلغ إجمالي مدة العقوبة فيها السجن 65 عاما، وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره في ذات القضية، وذلك بدافع الانتقام من المجني عليه نظراً لوجود خلافات بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول أماكن اختباء المتهمان، واستهدافهما وتضييق الخناق عليهما بمحل إقامتهما في قرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بنطاق مديرية أمن القليوبية، قاما بالهرب والاختباء في منطقة أبو يوسف دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائي بمديريتي أمن القليوبية والإسكندرية وقوات من الأمن المركزي، حيث تم إعداد بعض الأكمنة لهما وحال قدوم المتهمان مستقلان السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ولدى مشاهدتهما للقوات بادر المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فقامت بمبادلته بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه.

وأسفر ذلك عن مصرع المتهم الأول وضبط شقيقه المتهم الثاني، والعثور بجوار جثة الأول على بندقية آلية، و3 خزائن، و55 طلقة نارية من ذات العيار، وعثر بحوزة الثاني على طبنجة و11 طلقة نارية من ذات العيار.

وبتفتيش السيارة التي كانا يستقلونها عُثر بداخلها على مبلغ مالي قدره 990 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، و4 هواتف محمولة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.