الحريري يبحث مع سفراء الدول العربية تطورات الاعتداء الإسرائيلي على لبنان

استعرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مع سفراء الدول العربية لدى لبنان، التطورات المتعلقة بالحادث الذي وقع في ضاحية بيروت الجنوبية جراء سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار، ورؤية لبنان لما جرى.

جاء ذلك خلال استقبال الحريري، ظهر اليوم سفراء كل من مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان، المغرب، الجزائر، السودان، العراق، تونس، فلسطين، والأردن.

وقال عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي – في تصريح له باسم السفراء العرب في ختام اللقاء – "استمعنا لرئيس الوزراء الحريري حيث قدم عرضا لرؤية لبنان حول الأحداث التي جرت مؤخرا في بيروت والضاحية الجنوبية، وأكدنا كدول عربية وقوفنا وتأييدنا وحرصنا على أمن واستقرار لبنان وما يتخذه من إجراءات أو سياسات كفيلة بالحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، فالاستقرار في هذا البلد هو مطلب وحرص عربي بأن يكون لبنان بمنأى عن كل ما يهدد أمنه واستقراره".

وكان الحريري قد سبق واجتمع خلال الساعات الماضية مع سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) مؤكدا أن الموقف في لبنان يشهد خطورة كبيرة جراء العدوان الأخير الذي نفذته إسرائيل في ضاحية بيروت الجنوبية، ومشددا على أن المصلحة تقتضي تفادي الانزلاق نحو أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه.