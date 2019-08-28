واشنطن تلغي تأشيرة طالب فلسطيني بسبب آراء سياسية لأصدقائه على «السوشيال ميديا»

منعت السلطات الأمريكية، طالب فلسطيني، من دخول الولايات المتحدة، حيث كان يستعد لبدء دراسته الجامعية بجامعة هارفارد؛ بسبب آراء سياسية عبر عنها أصدقاؤه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال إسماعيل عجاوي، 17 عاما، لصحيفة الطلاب "ذي هارفرد كريمسون"، أمس، إنه بعد وصوله إلى مطار بوسطن، الجمعة الماضي، قامت الشرطة باستجوابه لـ8 ساعات وسألته خصوصا عن ديانته.

وأضاف عجاوي، المقيم في منطقة صور بلبنان، أنه "بعد تفتيش هاتفي وحاسوبي المحمول لـ5 ساعات، بدأت شرطية تصرخ في وجهي". وتابع: "قالت الشرطية إنها وجدت أشخاصا على لائحة أصدقائي يضعون رسائل سياسية معارضة للولايات المتحدة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الطالب الفلسطيني أنه لم يعبر شخصيا عن أي آراء سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال إن السلطات الأمريكية قامت مع ذلك بإلغاء تأشيرته.

وأكدت شرطة الحدود الأمريكية، أنها رفضت السماح لإسماعيل عجاوي بالدخول، لكنها أوضحت أنها لا تستطيع ذكر سبب محدد بسبب السرية المفروضة على ملف فردي.

وصرح مايكل ماكارثي -وهو ناطق باسم هذه الوكالة الفيدرالية- بأن "هذا الشخص اعتبر غير مقبول على الأرض الأمريكية استنادا إلى معلومات تم اكتشافها خلال التفتيش".

من جهته، صرح مسؤول باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن "القانون الأمريكي لا يسمح برفض تأشيرة على أساس تصريحات سياسية أو آراء إذا اعبرت هذه التصريحات والآراء قانونية في الولايات المتحدة".

من جانبها، قالت جامعة هارفارد إنها على اتصال بعائلة حجاوي، وتعمل على إعادته إلى الحرم الجامعي، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال متحدث باسم الجامعة: "نعمل عن كثب مع أسرة الطالب والسلطات المختصة لحل هذه المسألة حتى يتمكن من الانضمام إلى زملائه في الأيام المقبلة".

ويوظف مكتب هارفارد الدولي، محامي الهجرة الذين يعملون على حل القضايا المتعلقة بالتأشيرات التي يواجهها الطلاب الدوليون.

وقال عجاوي إنه كان على اتصال بمدير مكتب خدمات الهجرة بجامعة هارفارد، مورين مارتن، معبرا عن أمله في التوصل إلى حل قبل بدء العام الدراسي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه يأمل في أن يصبح طبيبا.

وكان عجاوي في طريقه إلى جامعة هارفارد بعد حصوله على منحة دراسية مقدمة من إمديست (منظمة غير ربحية أمريكية تعني بأنشطة التعليم)، وتساعده المنظمة الآن في الحصول على مساعدة قانونية.

وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتباع سياسة حازمة في مجال الهجرة أولوية، بينما قررت إدارته مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي لكل الشخاص الذين يريدون دخول الولايات المتحدة بمن فيهم الذين حصلوا على تأشيرات دخول.

ويدين المدافعون عن الحقوق الأساسية هذا الإجراءا مشددين على حرية التعبير المدرجة في التعديل الأول للدستور الأمريكي.