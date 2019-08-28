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ثوران بركاني قوي يهز جزيرة سترومبولي في إيطاليا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 3:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 3:41 م

أعلنت إدارة الإطفاء الإيطالية، أن جزيرة سترومبولي الإيطالية تعرضت لثوران بركاني قوي اليوم الأربعاء، ما تسبب في حرائق غابات، ولكن دون أن يتعرض البشر لأضرار.

وقالت إدارة الإطفاء الإيطالية في تغريدة على "تويتر": "لا توجد تقارير عن تضرر أشخاص بالثوران البركاني حتى الآن"، مضيفة أن فرقها تعمل على إخماد الحرائق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، فقد تصاعدت أعمدة الدخان الضخمة من الجزيرة البركانية، وهو ما يمكن رؤيته من مسافة عدة كيلومترات.

ويوجد في سترومبولي، وهي جزء من أرخبيل قبالة صقلية، واحد من أكثر البراكين نشاطا في إيطاليا. ويبلغ عدد سكان الجزيرة الدائمين نحو 500 شخص، ولكنها في الصيف تمتلئ بالسائحين.

وثار بركان سترومبولي أيضا في 3 يوليو، ما أسفر عن مقتل أحد زوار المنطقة وكان يسير أعلى الجبل البركاني وإصابة مرشده.

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