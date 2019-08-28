ناقشت قمة مجموعة السبع طيفا من القضايا كحرائق غابات الأمازون وأزمة التجارة العالمية.. في المقابل لم تطرح قضايا عربية ساخنة كالملف السوري أو الليبي أو اليمني.. فما سبب هذا التجاهل خصوصا أن الملف الإيراني كان حاضرا بقوة؟

ملفات شائكة ناقشتها قمة مجموعة السبع بمنتجع بياريتس الفرنسي، إلا أن القضايا العربية الكبرى لم تكن مطروحة على جدول أعمال القادة، على الرغم من مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي إلى جانب وضعها العربي والإقليمي.

لماذا غابت القضايا العربية؟

ملفات ساخنة تلك التي تتعلق بالمنطقة العربية، فمن ليبيا إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن لا تهدأ الأمور إلا لتعود لتشتعل من جديد. وعلى الرغم من ذلك لم تطرح أي من هذه القضايا على طاولة قادة الاقتصاد العالمي.

وبدا أن أغلب تفاصيل القمة كانت متمحورة بشكل ما حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "حيث كان واضحاً مدى اهتمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالعمل على التقريب بين إيران وأمريكا، وكانت هذه القضية هي الهم الشاغل للرئيس الفرنسي تحديداً"، بحسب ما يرى غسان العطية رئيسُ المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية في حواره مع DW عربية.

ويضيف العطية أن "الحديث مع إيران يعني الحديث عن سوريا والعراق واليمن؛ ومع أن الظاهر أن الشأن الإيراني كان هو الغالب، إلا أن هذه المناقشات حملت في طياتها الاهتمام بالملفات العربية إلى حد ما".

لكن بيير لوي ريمون المحلل السياسي الفرنسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط يرى أن "قمة مجموعة السبع أسستها دول صناعية كبرى، بالتالي فالاهتمام منصب بالأساس على الجانب الاقتصادي إلى جانب بعض القضايا الدولية الملحة". إلا أنه يؤكد على وجود "تهميش للقضايا غير المتعلقة بالقوى الصناعية الكبرى والقوي ذات الوزن الاقتصادي العالمي".

التقى ظريف بالرئيس الفرنسي وعدد من المسؤولين الفرنسيين فيما بدا تمهيداً للقاء مرتقب بين روحاني وترامب.

فرغم دعوة الرئيس المصري وعدد من القادة الأفارقة إلا أن "هناك ابتعادا عن مشاكل القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل لا مبرر له"، مضيفاً أنه "كان من المفروض مناقشة الأزمة اليمنية والوضع في ليبيا والشرق الأوسط عموماً".

ويضيف المحلل السياسي الفرنسي في مقابلة له مع DW عربية أنه إذا ما وجه السؤال لأحد القادة عن سبب ذلك التهميش "سيجيبك بأن هذه القضايا لا تدخل في نطاق اهتمامات هذا الاجتماع، وأنه ليس من ضمن الصلاحيات المباشرة للدول المجتمعة مناقشة هذه الملفات، خاصة وأن أهم الشركاء العرب المتداخلين مع هذه القضايا ليسوا ممثلين في هذا الاجتماع".

التقارب مع إيران..فوائد لقوم ومصائب لآخرين؟

بدا واضحاً خلال الأزمة الأخيرة مع إيران أن هناك ضغطاً خليجياً شديداً على الغرب وعلى الولايات المتحدة تحديداً للقيام بعمل عنيف ضد إيران، لكن الإدارة الأمريكية لم تستجب لتلك الضغوط.

وعلى الرغم من العلاقات المتميزة بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة، إلا أن هناك دائماً ذلك القلق المكبوت من احتمال أن يتم التوصل لاتفاق أمريكي-إيراني جديد بشأن الملف النووي، ما قد يسمح بتحسن العلاقات بين البلدين وهو ما تظن دول الخليج أنه لن يكون في صالحها أبداً.

وبحسب الخبير السياسي العراقي غسان العطية فإن هذه النقطة يمكن النظر إليها من زاويتين مختلفتين، "فبالنسبة للإمارات هناك قلق من أن التصعيد مع إيران سيكلفها كثيراً" ذلك أن "الوضع الاقتصادي في دبي يشهد تراجعاً كبيراً في الوقت الحالي".

بيد أن العطية يرى في المقابل إنه ليس بالضرورة أن تكون الإمارات راغبة في عدم وجود تسوية سياسية دولية مع إيران، خصوصا أن "أبو ظبي لديها كم غير قليل من المشاكل نتج عن تدخلها في ملفات مثل السودان وليبيا واليمن، وبالتالي يبدو أن هناك توجهاً جديداً لدى بعض قادة الإمارات بالابتعاد عن سياسة حافة الهاوية، ما يعني أن هذا التقارب الذي بدأ في فرنسا قد يكون لمصلحة دول الخليج".

أما الزاوية الأخرى بحسب العطية فهي أن "هذه التحركات الدبلوماسية تقررها المصلحة الأمريكية أولاً وليس مصلحة الإمارات أو السعودية"، لكن هل يمكن أن تخسر أمريكا حلفاءها العرب؟ هذا أمر صعب للغاية، يجيب العطية. بيد أن العطية يستدرك قائلا إن "الأمر كله يبقى طي التكهنات والتوقعات خاصة مع شخصية مثل ترامب يصعب كثيراً التكهن بأفعالها وتحركاتها وقراراتها، لذا ستبقى الأمور مفتوحة وعلينا الانتظار".

بدوره استبعد بيير لوي ريمون خبير شؤون الشرق الأوسط والمحلل السياسي الفرنسي أن تغامر الولايات المتحدة بفقد حلفائها الخليجيين، مضيفاً أن "مسالة حلفاء أمريكا الخليجيين لابد وأنها أثيرت في الجانب الخفي من المفاوضات التي جرت في باريس".

فماكرون تحدث إلى القناة الثانية الفرنسية عن جانب حساس جداً لم يكشف عن فحواه من المحادثات التي دارت بينه وبين وزير الخارجية الإيراني من جهة، وبينه وبين ترامب من جهة أخرى، مشيراً إلى اعتقاده بأن "مسالة الموازنة بين الطرف الخليجي والطرف الإيراني قد طرحت للنقاش بالفعل".

وخلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الرئيس الامريكي ترامب عن السيسي: "إننا نفهم بعضنا جيداً. إنه رجل صلب، أنا أقر بذلك، لكنه أيضاً رجلٌ جيد وقام بعمل رائع في مصر.. أمر ليس سهلاً".