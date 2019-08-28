محافظ الدقهلية يوافق على إصدار تراخيص مزاولة النشاط لـ7 مراكز طبية

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وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على إصدار تراخيص مزاولة نشاط لـ7 مراكز طبية جديدة بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية على وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه بدء عمل المراكز لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين، أينما كانوا في أماكن إقامتهم وتخفيفا عنهم من معاناة الانتقال.

وشمل قرار محافظ الدقهلية الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط لـ4 مراكز للجراحة العامة بأجا ودكرنس والمنصورة وبلقاس، و3 مراكز للنساء والولادة بمدن دكرنس وبلقاس وطلخا.

جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، الذي يفيد معاينة إدارتى العلاج الحر والطب العلاجى للمراكز الثلاثة وإصدار تقرير فنى يؤكد صلاحية المراكز الـ7 للتشغيل واستيفاءهم لكافة المتطلبات الخاصة من الناحية الطبية والعلاجية.