علق الدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات "العزبي"، على قرار شطبه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.

وأضاف "العزبي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لم يتعرض لأي ضغوط من أجل الانضمام لسلسلة صيدليات أخرى في السوق المصري.

وعقب: "ثانيًا القوات المسلحة ليس لها أي علاقة بهذه السلسلة على الإطلاق، وأنا بقول معلومات، واللي قاعد على السوشيال ميديا خياله بيبقى واسع شوية لأنه في عالم افتراضي مش عالم طبيعي"، على حد قوله.

وأوضح أن الموقف الراهن لصيدليات "العزبي" مستقر تمامًا، مستطردًا أن الإدارة المركزية للعلاج الحر التي قررت شطب اسمه من سجلات الصيادلة، تعتبر جهة غير معنية بالصيادلة والصيدليات.

يذكر أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، قد أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كل من الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.