سول تستدعي السفير الياباني لديها مع تفعيل قرار حذفها من قائمة الشركاء التجاريين المفضلين

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية صباح اليوم الأربعاء، السفير الياباني في سول ياسوماسا ناجامين احتجاجا على حذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.