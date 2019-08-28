 سول تستدعي السفير الياباني لديها مع تفعيل قرار حذفها من قائمة الشركاء التجاريين المفضلين - بوابة الشروق
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سول تستدعي السفير الياباني لديها مع تفعيل قرار حذفها من قائمة الشركاء التجاريين المفضلين

سول - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 4:47 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 4:47 ص

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية صباح اليوم الأربعاء، السفير الياباني في سول ياسوماسا ناجامين احتجاجا على حذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.

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