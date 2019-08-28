سفير الكويت لدى بيروت يؤكّد حرص الدول العربية على أمن واستقرار لبنان

أكّد عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الكويت لدي بيروت عبد العال القناعي -اليوم الأربعاء- تأييد الدول العربية وحرصها على أمن واستقرار لبنان.

جاء ذلك عقب استقبال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم سفراء الدول العربية حيث عرض الحريري رؤيته للأحداث الأخيرة في بلاده، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وقال القناعي، بعد اللقاء: "استمعنا للرئيس الحريري حيث قدم عرضاً لرؤية لبنان حول الأحداث التي جرت مؤخرا في بيروت والضاحية الجنوبية".

وأضاف: "أكدنا كدول عربية وقوفنا وتأييدنا وحرصنا على أمن واستقرار لبنان وما يتخذه من إجراءات او سياسات كفيلة بالحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، فالاستقرار في هذا البلد هو مطلب وحرص عربي بأن يكون لبنان بمنأى عن كل ما يهدد أمنه واستقراره".

وحسب البيان، استقبل الحريري سفراء سلطنة عمان بدر بن محمد المنذري، والسعودية وليد البخاري، والمغرب محمد اكرين، والجزائر أحمد أبو زيان، والسودان علي الصادق علي، والعراق علي عباس العامري، وتونس كريم بو دالي، ومصر نزيه النجاري، والإمارات حمد سعيد الشامسي، والكويت عبد العال القناعي، وفلسطين أشرف دبور والقائم بأعمال السفارة الأردنية وفاء الاتيم.

يذكر أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين كانتا قد خرقتا الأجواء اللبنانية فجر يوم الأحد الماضي فوق منطقة معوض (حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت)، وسقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله" واقتصرت الأضرار على الماديات، وتبين أن الطائرتين كانتا مفخختين.