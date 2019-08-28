قيادات سنية عراقية: رغم تجاوزات البعض بالحشد الشعبي نرفض بشدة استهداف مراكزه

ترفض قيادات سنية عراقية محاولات بعض الأطراف، التي وصفتها بـ"الخارجية"، اللعب على وتر الطائفية وتأجيج المجتمع بالحديث عن وجود تأييد من قبل سنة العراق أو على الأقل تماهي مع الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية تعود للحشد الشعبي في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكدت هذه القيادات أن تلك الضربات تعد بالمقام الأول خرقا لسيادة العراق، وأن الخلاف مهما علا حجمه جراء تجاوزات البعض بالحشد لا ولن يدفع بهم باي حال لتأييد ضربات نسبت "للكيان الصهيوني بسجله التاريخي المعروف من الانتهاكات بحق الفلسطينيين والعرب جميعا".

وقال رئيس مجلس النواب الأسبق والسياسي البارز أسامة النجيفي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليس للمكون السني فيما يتعلق بقضايا الوطن موقف مختلف عن موقف الشعب العراقي بكل مكوناته، فهم يدينون ويستنكرون أي اعتداء يطال بلدهم سواء كانت مراكز للحشد أو أية جهة عراقية، ويعدون ذلك عملا عدوانيا".

وأضاف: "كان المكون السني عبر تاريخه وما زال عنوانا للوطنية والأصالة، وبالتالي الحديث عن أي اتهام له هو محض خيال، بالأساس ليس لأحد حق التطاول بتوجيه هذا الاتهام إليه".

ولم يبتعد حديث نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية (تحالف يضم عددا من القوى أغلبها سنية)، النائب رعد الدهلكي عن الرأي السابق، مشددا على أنه بالرغم "من وجود تجاوزات من قبل جهات أو فصائل تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي إلا أننا نؤكد رفضنا كمكون سني لهذه الضربات، فالمقرات هي مقرات عراقية وهناك ضحايا سقطوا من أبناء العراق، والدم العراقي عزيز على الجميع".

وقال الدهلكي: "مشكلتنا كسنة هي مع من تجاوز بالحشد ضد أبناء المناطق المحررة، هؤلاء ممن مارسوا القتل والتعذيب أو الخطف ومصادرة الأملاك، ونطالب بمحاكمتهم وكشف حقائق جرائمهم ...أي أننا لا نتمنى أن يشمل العقاب جميع من ينتمي للحشد".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي نددا أول أمس الأثنين بالضربات الجوية التي استهدفت يوم الأحد الماضي قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لهيئة الحشد الشعبي قرب الحدود السورية، وهي الضربات التي ألقى الحشد مسؤوليتها على إسرائيل، وذلك في بيان أصدره بذات يوم الاستهداف لمقراته عبر "طائرتين مسيرتين"، متهما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير دعم جوي لإسرائيل لشن هذا الهجوم والذي أسفر عن مقتل أحد مقاتليه وإصابة آخر بجروح بالغة.

ويري الدهلكي أن "ما يحدث بالعراق حاليا هو تحويله لساحة للحرب بالوكالة ، وكنا نتمنى أن يكون موقف الحكومة أكثر قوة ووضوحا، وأن يكون هناك توزان في سياساتها وتعاطيها في العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "من لديه حسابات يريد تصفيتها مع الولايات المتحدة فليقم بذلك خارج العراق وساحته ... العراق منهك مما شهده خلال السنوات الأخيرة وحربه ضد الإرهاب وهو بأمس الحاجة لهدنة ... ونعتقد أيضا أن على أطراف كثيرة في مقدمتها الولايات المتحدة إعادة التفكير فيما يحدث، وكذلك نرى أن على إيران ومؤيديها بالعراق التحلي بالمزيد من العقلانية والحكمة.. يجب إخراج العراق من معركة هي بالأساس ليست معركته".

وأوضح: "نعم دراسة التاريخ القريب تقول لنا أن معركة كبرى بين إيران والولايات المتحدة قد لا تقع نهاية الأمر بالرغم من استمرار تبادل التهديدات بينهما، ولكن التاريخ يقول أيضا أن هناك دائما مفاوضات تعقد تحت الطاولة لتحقيق المكاسب، ونحن نتخوف من أن يكون كل هذا التشنج بالأوضاع هو لتحقيق مصالح ومكاسب أمريكية وإيرانية ويكون العراق هو المتضرر الوحيد" .

ويؤكد نائب رئيس تحالف القوى العراقية أن الاتهامات للسنة بالتماهي والسعادة جراء استهداف مقرات الحشد "تم توجيهها من قبل أطراف تعمل على تنفيذ أجندات خارجية وأنهم باتوا يستهدفون السنة كونهم يعدون اليوم أضعف حلقة بالحكومة العراقية ولا يملكون قرارا".

وقال: "نتخوف من ردود فعل غير مدروسة نابعة من أعين قد يكون ولاؤها الرئيسي والأول لجهات أخرى غير العراق مع الأسف، ولذا نرى أنه على القيادة العامة التعامل بحذر ويقظة شديدة لكل ما يرصد بالأجواء...نعم لم توجه لنا كسنة تهديدات بشكل رسمي أو بشكل واضح ولكن هناك دائما ما يمكن قراءته بين الأسطر".

وأردف: "نعم المجتمع والشعب العراقي فهم الدرس ويدرك أن كل ما يحدث من صراعات في بعض الأحيان من قبل هذا الطرف أو ذاك هو لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بهم وليس لتحقيق مكاسب مجتمعية، ولكن يظل التخوف والخطر موجود، خاصة مع دأب أصحاب الأجندات الغربية الذين يحاولون تأجيج الأوضاع واللعب على كل الملفات والأوتار وتحديدا الوتر الطائفي".

واستنكر الدهلكي بشدة الأنباء المترددة عن إمكانية قيام إيران بتطوير الدفاعات الجوية العراقية لمواجهة الهجمات المجهولة بالطائرات المسيرة ضد البلاد بشكل عام، ومعسكرات ومواقع "الحشد" بشكل خاص.

وشدد "العراق لديه جيش وقوة كافية وإذا كان يحتاج لأي دعم تسليحي بأي قطاع فليبحث عنها لدى أي طرف غير إيران.. الدول الكبرى في تصنيع السلاح الحديث معروفة كالولايات المتحدة وروسيا وغيرهما، إيران بلد محاصر بالعقوبات لماذا ننجر خلفها ونستورد منها ونزيد ارتباطنا معها بصفقات وعقود جديدة ، لماذا نكون طريقها لفك الحصار أو نكون حائط صد لأي ضرر قد يطولها".

أما فيما يتعلق بملف المغيبين والمختطفين من المناطق المحررة من قبل تنظيم (داعش)، أعرب النائب البرلماني الدهلكي عن تشككه في إمكانية الكشف عن مصير هؤلاء بالوقت الحاضر رغم كل الدعاية القوية التي صاحبت الملف والتعهدات الرسمية بحله.

وقال: "شكلنا لجنة وقامت منذ أيام قلائل وبشكل رسمي بتقديم كشوفات تضم أسماء أكثر من 12 ألف مخطوف ومجهول المصير لرئيس الوزراء د عادل عبد المهدي، والرجل تعهد بالكشف عن مصيرهم ...ولكني أشك كثيرا بالأمر فحكومة عبد المهدي فشلت في أجندات سياسية عدة وهي بالأساس مكبلة بالسلاح الموجود خارج إطار الدولة".

وشدد: "هناك ضغوط على الحكومة ورئيسها من أطراف سياسية تملك حظوة على الأرض، وهؤلاء سيمنعون الكشف عن مصير أبناءنا من المفقودين وفضح ما ارتكب بحقهم من جرائم ...الأمر يماثل عدم قدرة الحكومة في الكشف عن الأسماء التي رفصت عودة النازحين لمناطقهم ....ومماثل أيضا لقضية الجثث المجهولة التي وجدت بمنطقة جرف الصخر شمال بابل، وهي من المناطق التي منع أهلها من العودة إليها.. لقد تم الاحتفاظ بالجثث لسنوات في الثلاجات، ثم تم دفنها بواسطة جمعية خيرية أو أهلية وأكتفوا بالقول أن هؤلاء ليسوا من مفقودي المناطق المحررة هؤلاء قتلوا بحوادث عادية، هكذا دون عرض صورهم رغم عدم تفسخ الجثث، ودون إجراء تحاليل الحمض النووي ليعرف ذويهم مصيرهم.. هذا التمويه هو ما يجعلنا نشك أن هناك أمرا مخفيا عن أعين الجميع".

يذكر أن قيادات ونواب المحافظات المحررة كلفوا عقب اجتماع عقدوه مؤخرا بمنزل أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري بترؤس لجنة خاصة تأخذ على عاتقها التفاوض مع الحكومة لمعرفة مصير المغيبين والمفقودين وخيّرت تلك القيادات رئيس الحكومة بين الكشف عن مصير هؤلاء في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع، وبين رفع القضية إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية.

ولا يخشى رئيس حزب الحل و عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، من أن ينصب الاهتمام السياسي والإعلامي بالفترة القادمة على قضية ضرب مقرات الحشد الشعبي وتطوراتها من ردود فعل وسبل التأمين ، ويتم تناسي قضية المغيبين والمفقودين من أبناء المكون السني تدريجيا.

وأوضح الكربولي: " قضية المغيبين والمفقودين هي قضيتنا نحن ككتل وقيادات ونخب سنية ... لن نتوقف عن العمل والبحث عن هؤلاء حتى نصل إلى حقيقة مؤكدة تقتنع بها عوائلهم، سنعمل بكل قوة على حث الحكومة على المبادرة بكشف مصير هؤلاء ولن نسمح بأي تسويف.. نعم قضية ضرب المقرات بات مركزا عليها.. ولكن الكل يمتلك وسائل إعلام.. ونحن كسنة نمتك وسائل إعلام ولدينا أيضا قيادات ونواب تعمل داخل مجلس النواب، ودخلوا بمفاوضات مع الحكومة ولن يتوقفوا".

وقال: "لا صحة مطلقا لما يردد عن سعادة السنة بضرب مقرات الحشد بالأساس.. عملية الاستهداف هي خرق للسيادة العراقية ولمقر منظومة أمنية رسمية هي هيئة الحشد الشعبي.. ومهما كان الخلاف مع الأخيرة وهو بالتحديد مع بعض الفصائل داخلها ، فلا يمكن لأحد أن يتماهى أو يسعد باستهداف نفذه الكيان الصهيوني، الكل يعرف تاريخ علاقات هذا الكيان غير الودية إطلاقا مع جميع العرب واحتلاله للأراضي الفلسطينية وبالتالي لسنا سعداء بالضربة ولا نؤيدها".