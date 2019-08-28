مجلس السيادة بالسودان يطلع على أداء الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان اجتماعا بالقصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، استمع خلاله أعضاء المجلس إلى شرح لأداء الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قدمه الفريق ركن محمد على إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وذكر مجلس السيادة، في بيان، إن العرض اشتمل على تعريف شامل لهيكل الأمانة وإداراتها المختلفة، والمهام والواجبات التىي تطلع بها الأمانة، والمشروعات التي تخطط لتنفيذها في المستقبل.

وأشاد أعضاء مجلس السيادة بالأداء المميز للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لها لأداء رسالتها على الوجه المطلوب.

من جهة أخرى، أكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، استعداد المجلس لتقديم الدعم والإسناد لعملية إصلاح النظام الصحي في البلاد.

ودعا تاور، خلال حضوره الجلسة الافتتاحية لورشة النظام الصحي في السودان بمبادرة من أساتذة جامعة الخرطوم، تحت شعار "نحو برنامج إسعافي"، القائمين على الورشة إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا الصحية في الولايات، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

ولفت إلى المعاناة الصحية للمواطنين المقيمين على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان، والآثار الصحية الخطيرة التي تواجه المواطنين بمناطق تعدين البترول والذهب.