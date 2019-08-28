المدرب المساعد للترجي التونسي: الفوز بالبطولة العربية من أهداف الفريق

أكد مجدي تراوي المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، أن الفوز بلقب كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) هي من بين الأهداف الرئيسية للفريق هذا العام.

ويلتقي الترجي، حامل لقب نسخة المسابقة عام 2017، مع فريق النجمة اللبناني بعد غد الجمعة في لبنان ضمن ذهاب الدور الاول للمسابقة العربية.

وقال المدرب المساعد في تصريحات لموقع الترجي الألكتروني الرسمي "سنلعب من اجل الفوز بجميع الألقاب بما في ذلك الكأس العربية وهي من بين أهدافنا الرئيسية هذا العام".

وتابع تراوي "النجمة اللبناني يملك فريقا محترما وله شعبية جماهيرية كبيرة في لبنان. يجب أن نكون على درجة كبيرة من التركيز في المباراة".

وأوضح تراوي "سنعمل على امتصاص حماس النجمة في بداية المباراة أولا ثم سنسعى لتحقيق بالفوز. لدينا الخبرة الكافية لتحقيق ذلك".

كانت بعثة الترجي وصلت اليوم الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت وسيكتفي الفريق بحصة تدريبية في المساء تخصص لإزالة الارهاق.