المستشفيات الجامعية بالإسكندرية: زيادة رسوم تذكرة حجز المرضى إلى 100 جنيه لسداد المديونية وتحسين الخدمة

أصدرت المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، بيانًا اليوم الأربعاء، على خلفية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول زيادة الأسعار فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المستشفيات الجامعية الميري الجامعي، المواساة، الشاطبي، الأمر الذى تسبب فى استياء العديد من المواطنين.

وذكر البيان أن قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لا تصدر بشكل فردي، وأنه تمت تعديل قيمة تذكرة حجز المرضى بالأقسام الداخلية لتصبح 100 جنيه بدلا من قيمتها الحالية 50 جنيها، مطبقة على المرضى المترددين للعلاج بالأجر والعلاج الاقتصادي.

وأضاف البيان، أن المرضى غير القادرين معافين تماما من الرسوم بقرار من مديرى المستشفيات دون الرجوع للإدارة العليا للمستشفيات.

ونوه بيان إدارة المستشفيات إنه تم رفع قيمة تذكرة الزيارة من 5 إلى 10 جنيهات لتحسين الخدمات المقدمة داخل المستشفيات، لافتًا إلى تحديد رسوم لا تتعدى 10 جنيهات على أى مستخرج يتم طلبه من الشؤون الإدارية.

وأوضحت المستشفيات فى بيانها أن تلك الزيادة سيتم توجيهها إلى تحسين الخدمة المقدمة للمرضى، ولن توده إلى بند المكافآت للعاملين، مشيرا إلى إن الزيادة موجه إلى صيانة الاجهزة الطبية وسداد مديونية الشركات الموردة للأدوية.



