نادال يتجنب مفاجآت ميلمان ويتأهل بسهولة في أمريكا المفتوحة

لاعب التس الأسباتي رفائيل نادال يحتقل بالفوز على منافسه الاسترالي جون ميلمان في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من يو.إس.إيه.توداي سبورتس.

حرم رفائيل نادال، الفائز باللقب ثلاث مرات، منافسه جون ميلمان من خوض مسيرة مفاجئة في نيويورك عن طريق الفوز على اللاعب الأسترالي 6-3 و6-2 و6-2 بالدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء.

وحقق ميلمان مفاجأة كبيرة في بطولة العام الماضي عندما فاز على روجر فيدرر، بطل المسابقة خمس مرات، وشق طريقه إلى دور الثمانية لكنه لم ينجح في تكرار ذلك أمام اللاعب الإسباني المصنف الثاني.

وكان نادال، الذي انسحب العام الماضي من الدور قبل النهائي بسبب إصابة في الركبة، مثالا يحتذى للفعالية في مباراته الأولى بآخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وبدا أن أداء نادال، الذي أكل بعضا من التمر الموجود في طبق بجوار الحكم، يتطور بمرور الوقت وشق طريقه بسلاسة وسهولة في المجموعة الثالثة حيث تقدم مبكرا 3-صفر بعدما كسر إرسال ميلمان مرتين متتاليتين.

والشيء الوحيد تقريبا الذي أزعج نادال تحت الأضواء الكاشفة في استاد آرثر آش عندما كان يستعد لتنفيذ ضربات الإرسال أثناء التقدم 5-3 في المجموعة الأولى لكنه حصل على مخالفة بسبب التأخر في تنفيذ الضربة وذهب اللاعب الإسباني للاعتراض.

لكن نادال، الذي نفى أن يكون غير مستعد حينها لتنفيذ ضربة الإرسال، لم يدع هذه الواقعة تؤثر عليه وواصل طريقه دون مشكلات.

وكان نادال معرضا ثلاث مرات فقط لكسر إرساله ونجا في كل مرة بسهولة. وكانت الأولى في الشوط الأول من المباراة بينما حصل ميلمان على فرصتين جديدتين في الشوط الأخير من المجموعة الثانية.

وسيلعب نادال في المباراة المقبلة مع الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس المشارك ببطاقة دعوة.