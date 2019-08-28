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اليوم.. رئيس الفلبين يزور الصين

بكين - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:46 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:46 ص

يقوم رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، اليوم، بزيارة إلى الصين تستمر حتى أول سبتمبر المقبل.

جاءت الزيارة تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

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