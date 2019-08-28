 رئيس الوزراء البريطاني يسعى لتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني يسعى لتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:48 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:49 ص

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يسعى إلى تعليق عمل البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر المقبل.

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