رئيس الوزراء البريطاني يسعى لتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يسعى إلى تعليق عمل البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر المقبل.