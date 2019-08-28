القوات الشرعية اليمنية تسيطر على مطار عدن

أفادت مصادر يمنية اليوم الأربعاء، بأن قوات الشرعية سيطرت على مطار عدن وعلى طريق ساحل أبين المجاور.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الاخبارية اليوم عن المصادر قولها إن قوات الشرعية دخلت أحياء المعلا والتواهي بعد سيطرتها على خور مكسر، مضيفا أن القوات الموالية للانتقالي انسحبت وتركت عتادها العسكري.

يأتي هذا في وقت دعا فيه وزير الداخلية اليمني، القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن، كما حذر من أي أعمال انتقامية.

كانت مصادر يمنية قد أفادت - في وقت سابق - بأن القوات الشرعية سيطرت على مدينة (زنجبار) عاصمة أبين، ووصلت إلى أطراف عدن.