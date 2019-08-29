ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، وهما يقفان أمام محل روسي لبيع الآيس كريم أثناء جولة في معرض الطيران الدولي والفضاء "ماكس 2019" في مطار جوكوفسكي الدولي.

لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها بوتين وهو يتناول الآيس كريم، كما أنه يهادي به الرؤساء، بالإضافة لتقديمه في ختام كل حفلة استقبال على مائدة الكرملين، فإلى أي مدى يحب بوتين الآيس كريم وما السر وراء ذلك؟

قال فيكتور بيلايف، كبير الطباخين في الكرملين، إن الآيس كريم من أكثر الأطعمة المفضلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة المسماة بـ"بلومبير" وآيس كريم الفواكه، موضحًا أنه يوصي بتقديمها في ختام كل حفلة استقبال على مائدة الكرملين، كما أنه لا يعطي أولوية لأي وجبة غير الآيس كريم، فهو يأكل كل ما يقدم له سواء على الفطور أو الغداء أو العشاء، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

من ناحية أخرى ذكرت آنيا فون، أحد المساهمين بمجلة فوود آند وين، أن الروس من الجيل السوفيتي يعشقون الآيس كريم، حتى في فصل الشتاء ومن بينهم بوتين.

هدايا وعزائم بوتين

تلخصت أغلب هدايا وعزائم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الآيس كريم، فخلال احتفال الرئيس الصيني شي جين بينج بعيد ميلاده 66 في منتصف يونيو الماضي، أهداه بوتين آيس كريم، خلال القمة الإقليمية التي يحضراها في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، من ثم أهداه شي مشروب الشاي الصيني ردًا على الهدية.

سبق وكرر بوتين الأمر مع شي، ففي سبتمبر 2016 خلال اجتماعهما على هامش قمة العشرين التي عقدت في مدينة هانغتشو الصينية، أهدى بوتين "جين" صندوق من الآيس الكريم الروسي نظرًا لحرص الأخير على تناولها كلما زار روسيا.

بعدها أقيم خط لاستيراد الآيس كريم الروسي امتد من بطرسبورج إلى بكين؛ ليتعود الشعب الصيني مع رئيسه على أكل الآيس كريم الروسي، حسب ما ذكرت صحيفة روسيا اليوم.

لم يقتصر إهداء بوتين الآيس كريم للرئيس الصيني فقط بل اشترى أيضًا لأعضاء الوفد الحكومي الروسي خلال زيارتهم إلى معرض الطيران "ماكس 2017".

على الجانب الآخر لم يكن بوتين وحده المولع بحب الآيس كريم فقد ظهر عدد من الرؤساء في صور وهم يتناولونه ومنهم من أوقف موكبه من أجل شراءه وهم:

- ليندون جونسون

ظهر الرئيس الأمريكي السابق ليندون جونسون، عام 1968خلال إحدى جولاته الرسمية في مورجانتاون بولاية ويست فرجينيا الأمريكية، وهو يأمر بوقف موكبه أمام محل لبيع الآيس كريم ليشتري كوب آيس كريم.

- بيل كلينتون

في عام 1996 وبمدينة ميلووكي الأمريكية، وقف الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عقب إلقاءه خطاب عن صحة الأميركيين أمام إحدى المحلات ليشتري كوب آيس كريم.

- بوش الابن

في عام 2004 خلال الجولة الانتخابية للرئيس الأمريكي بوش الابن، في هولاند بولاية ميتشيجان، انتشرت الصور وهو يقف أمام محل ليشتري كوب آيس كريم.

- باراك أوباما

حب الرئيس بارك أوباما، الآيس كريم منذ زمن ففي إحدى تصريحاته ذكر أنه كان يعمل بائع آيس كريم قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة، وفي عام 2012 خلال حملته الانتخابية ظهر أوباما وهو يتذوق منتجات مصنع آيس كريم وألبان «دي ويت».

- الأمير تشارلز

ظهر الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة وابن الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، في إحدى الصور وهو يتناول الايس كريم الفانيليا.