الرئيس البرازيلي يعلن اعتزام دول أمريكا الجنوبية الاجتماع بشأن الأمازون

أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أن دول أمريكا الجنوبية من شأنها أن تجتمع بغرض تحديد سياسة مشتركة لحماية الأمازون.

وقال بولسونارو، بعد لقائه نظيره التشيلي، سبستيان بنييرا، بالعاصمة /برازيليا/ - إن البرازيل تعتزم قبول عرضًا من سانتياجو، بأربع طائرات للمساعدة في مكافحة الحرائق التي نشبت في غابات الأمازون المطيرة.

فيما وجه بولسونارو، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، انتقادا آخر لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لعرضها خلال القمة السابقة تقديم مساعدات للبرازيل قدرها 20 مليون دولار.