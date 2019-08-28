 مدينة ملاهي إنجليزية تطرح تذاكر موسمية أرخص من التذاكر اليومية - بوابة الشروق
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مدينة ملاهي إنجليزية تطرح تذاكر موسمية أرخص من التذاكر اليومية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:42 ص

في محاولة لزيادة عدد زوارها أعلنت مدينة ملاهى ليجولاند ويندسور الانجليزية عن تقديم فرصة للعائلات، بالاستمتاع بكافة أنشطتها على مدار الموسم من خلال طرح تذاكر موسمية أرخص من قيمة التذكرة اليومية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن ليجولاند ويندسور، قررت خفض قيمة التذكرة الموسمية لتكون 49 جنيها استرلينيا للفرد ومما يسمح بزيارتها لأي عدد من المرات من الأسبوع الحالي وحتى 2 نوفمبر القادم.

وتم طرح التذاكر بالفعل على موقع مدينة الملاهى على شبكة الانترنت وهو ما يعنى وجود فرصة للاستمتاع بمدينة الملاهي حتى نهاية العطلات الصيفية.

يذكر أن هذا العرض يعد مغريا للغاية خاصة في ظل وصول قيمة التذكرة اليومية الشاملة في فترة الذروة من الموسم إلى 60 جنيها استرلينيا للفرد، و52 جنيها في الأيام المختارة في مناسبات معينة.


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