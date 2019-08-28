محافظ مطروح يتفقد إعادة تطوير وصيانة 22 سيارة نقل مياه

تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح اليوم الأربعاء، عددًا من سيارات نقل مياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بعد تطويرها والاستفادة منها، بدلًا من تكهينها وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة أهالى المحافظة.

وأوضح إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي، أنه تم إعادة تطوير صيانة ٢٢ سيارة نقل مياه بأحدث المعدات وقطع الغيار الجديدة بتكلفة ٧٥٠ الف جنيه للسيارة الواحدة اعتمادًا على الشاسيه الأصلي للسيارة في حين يقدر ثمن السيارة الجديدة بذات المميزات والإمكانيات بمبلغ ٣ ملايين و١٠٠ الف جنيه.

وأشاد اللواء مجدي الغرابلي، بالتجربة وما تمثله من جهد في إعادة صيانه السيارات المستهلكة بصورة عملية حفاظًا على المال العام و توفير وترشيد للنفاقات مع الحفاظ على الكفاءة العالية لها، موجهًا بضرورة الحفاظ على السيارات المطورة لخدمة أهالي المحافظة ودراسة إمكانية إعادة الصيانة لاستيعاب تحميل كميات أكبر من المياه لتحقيق أقصى استغلال لإمكانياتها بما يساهم في خدمة أهالي مطروح.