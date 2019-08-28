 البرازيل ترحب بالمساعدات لإخماد حرائق الأمازون مشترطة تحديد سبل استخدامها - بوابة الشروق
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البرازيل ترحب بالمساعدات لإخماد حرائق الأمازون مشترطة تحديد سبل استخدامها

برازيليا (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 4:53 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 4:53 ص

قالت الحكومة البرازيلية يوم الثلاثاء إنها ترحب بكل المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمكافحة حرائق غابات الأمازون شريطة أن تقرر كيف تستخدمها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ريجو باروس للصحفيين ”السيادة البرازيلية غير قابلة للتفاوض“ مضيفا أن بلاده لا ترفض الحوار مع فرنسا.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قال في وقت سابق إنه يريد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يسحب ”إهاناته“ التي وجهها له قبل أن يدرس قبول 20 مليون دولار مساعدات عرضتها دول مجموعة السبع.

وجاءت تصريحات المتحدث الرئاسي بعدما أبلغ حكام ولايات منطقة الأمازون الرئيس بأنهم في حاجة للأموال للمساعدة في مكافحة الحرائق القياسية التي تستعر في أكبر غابات استوائية مطيرة بالعالم.

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