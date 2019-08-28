حبس عامل تعدى جنسيا على طفلته بالشرقية 15 يوما

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ههيا الجزئية، بالشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة، عمرها 15 عاما، داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا يتهم "م.ذ.م" عامل، بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة "ن" البالغة من العمر 15 عاما، داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمركز، برئاسة الرائد أحمد شاهين، رئيس المباحث، من ضبط الأب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3619 جُنح ههيا لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق، قبل صدور قرار قاضي المعارضات بالتجديد له.