محافظة أسيوط تبحث تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

بحث سكرتير عام محافظة أسيوط المهندس محمد عبدالجليل النجار نيابة عن المحافظ جمال نورالدين اليوم الأربعاء، تنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإقرار اللجان المعنية بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده النجار اليوم بحضور وكيل وزارة الإسكان المهندس عبدالحكيم عبداللاه ، ومدير إدارة التخطيط العمراني المحافظة المهندسة إيمان علي ، ومسئول الشئون القانونية بالمحافظة حسين الخطيب ونقيب المهندسين بأسيوط المهندس عبدالحكيم عليان.

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع اهتمام المحافظ بهذا الملف الهام والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين وتقنين أوضاع المخالفين دون أي تحيز أو محاباة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية..مطالبا بضرورة وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين بأماكن تقديم طلبات تقنين الأوضاع والأوراق اللازمة بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

ووجه مدير الإدارات الهندسية بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين للتصالح واستلام كافة الطلبات المقدمة منهم لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان أمانة فنية وأخرى مختصة بتنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون في كافة مراكز وأحياء المحافظة .. مناشداً المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح بالوحدات المحلية مع استيفاء المستندات اللازمة وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في يناير 2020 على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.