وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان في موسكو الاثنين المقبل الاتفاق النووي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة إلى موسكو الاثنين القادم للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف؛ لبحث تطورات الاتفاق النووي.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "إنه من المنتظر أن يبحث لافروف وظريف الموضوعات الراهنة للتعاون الثنائي بين روسيا وإيران ويتبادلان الآراء حول الملفات الدولية بما في ذلك خطة العمل الشاملة والوضع في منطقة الخليج بجانب عدد من القضايا الأخرى".

يذكر أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد تصاعد بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 من الاتفاق النووي ، الذي يحد من أنشطة إيران النووية وإعادة فرض العقوبات فيما عبر عن رغبته في عقد اتفاق جديد يضع قيودا دائمة على برنامجها النووي ويوقف أيضا تطويرها للصواريخ الباليستية إلا أن طهران قد رفضت ذلك.

وتحاول القوى الكبرى الأخرى التي وقعت الاتفاق مع إيران في 2015 (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا ،الصين، وروسيا) المحافظة على الاتفاق الذي ضمن أن تحد إيران من أنشطتها النووية لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة مقابل تخفيف العقوبات عليها ؛ لكن العقوبات أدت إلى انهيار صادرات إيران من النفط وانخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في مايو الماضي أن بلاده لن تلتزم ببعض البنود في الاتفاق النووي خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وذلك في أعقاب تراجع الإدارة الأمريكية وإلغائها الالتزام بالاتفاق النووي ، وهو ما تحقق في إعلان طهران الشهر الماضي زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67% أي تجاوزها الحد المسموح به في نسب التخصيب طبقا للاتفاق النووي.