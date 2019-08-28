الهجرة: ننظم زيارات لأبناء المصريين بالخارج لتعزيز انتمائهم

قال صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، إن رعاية المصرين في الخارج من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة، بتنظيم زيارات لأبناء المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث لتعزيز انتماءهم وهويتهم المصرية.

وأضاف في لقاء لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الخطة تشمل عمل زيارات مع القوات المسلحة ووحدات الصاعقة بأكاديمية ناصر العسكرية، لمعرفة تاريخ الدولة والمجالات التي تحارب من خلالها الإرهاب، إضافة إلى زيارة الآثار والأماكن السياحية وتنظيم زيارات للمشروعات القومية الجديدة لرؤية تطور البلد.

وأوضح أن وجود آليات عمل لتنظيم الفعاليات، بوجود جزء خاص بالتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج وآخر مع البعثات الدبلوماسية والقنصليات، لافتًا إلى وجود مجموعة من القواعد التي تقضي بتجمع 20 شخصًا من راغبي زيارة مصر، من دولة واحدة أو مجموعة مختلفة من الدول، من أجل تنظيم الزيارة.

وأشار إلى أن التنظيم يتم بالتنسيق ودعم الوزارات المعنية كوزارة الشباب للإقامة في بيوت الشباب، والآثار لتنظيم الرحلات، وزارة الدفاع والداخلية بتنظيم جداول الزيارة، مؤكدًا وجود تزايد للطلب بشكل منتظم على مدار العام.