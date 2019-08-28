برلين تناشد التوصل إلى حل بشأن توزيع مهاجرين على متن سفينة إنقاذ ألمانية

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ناشدت الحكومة الألمانية التوصل إلى حل بشأن توزيع مهاجرين على متن سفينة الإنقاذ الألمانية "إليونوره".

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء في برلين: "نحتاج بشدة إلى حل من أجل هذه الحالة أيضا".

وذكرت المتحدثة أن هذه الحالة تبين مدى ضرورة التوصل إلى اتفاق أساسي لتوزيع المهاجرين في حالات أخرى على دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم ألمانيا الاجتماع مع دول أوروبية أخرى لمناقشة هذه القضية في مالطا في سبتمبر المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن ألمانيا طلبت من المفوضية الأوروبية التنسيق في التعامل مع حالة السفينة "إليونوره"، التي تحمل العلم الألماني.

وأكد المتحدث أن ألمانيا على استعداد للمشاركة في استقبال عدد لا بأس به من المهاجرين على متن السفينة، وقال: "نعمل على أن يكون هناك توزيع تضامني (للمهاجرين) والإيفاء بالمسؤولية التضامنية".

وحظر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، رسو "إليونوره" في الموانئ الإيطالية.

وكانت السفينة أنقذت أول أمس الاثنين المهاجرين قبل غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية.

ويمتلك هذه السفينة القبطان الألماني، كلاوس-بيتر رايش، وتدعمها منظمة "ميشن لايفلاين" الألمانية الإغاثية.