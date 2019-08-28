محكمة عراقية: الإعدام لـ11 إرهابيا من تنظيم داعش

أصدرت محكمة جنايات بابل بالعراق، اليوم الأربعاء، حكماً بإعدام 11 إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" لتفجيرهم جسرا حيويا شمالي المحافظة راح ضحيته عدد من العناصر الأمنية.‎

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب‎".

وأضاف" إن الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما سموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014 وانتهت بتفجير الجسر بالكامل؛ ما ‏أدى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه‎".

وأشار البيان إلى أن الخبراء قدروا قيمة الجسر بنحو 18 مليارا، لافتا إلى أن الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎".