مجموعة ديزني تعلن عن توسعات وأنشطة جديدة

أعلنت شركة والت ديزنى عن القيام بأنشطة وتوسعات ضخمة في مدن الملاهي والمنتجعات التابعة لها في الفترة المقبلة.

وكشف بوب تشيباك، رئيس مدن ملاهي ومنتجعات والت ديزني، عن الأنشطة الجديدة خلال معرض دى 23 إكسبو، في مدينة اناهايم بالقرب من لوس أنجلوس.

وأوضح أن شركة ديزنى ترغب في أن تكون مدن الملاهى التابعة لها أماكن يمكن أن تصبح فيها قصص ديزنى حية على أرض الواقع.

وتسعى شركة ديزني حاليا لتحويل العديد من أفلامها وعروضها التليفزيونية إلى تجارب حية لزوارها ولن يقتصر ذلك على مدن الملاهي الخاصة بها في الولايات المتحدة، ولكن سيمتد الأمر لكل فروعها في أنحاء العالم.

يذكر أن معرض دى 23 إكسبو هو أكبر حدث جماهيري لمؤسسة ديزني، ويتضمن أفضل عروض وأنشطة المؤسسة العملاقة، ويقام في مدينة أناهايم بالقرب من مدينة لوس أنجلوس.