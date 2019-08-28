البترول: نعمل على زيادة الإنتاج بوضع الحقول المكتشفة على الخريطة

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة تعمل على زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بوضع الحقول المكتشفة على خريطة الإنتاج.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن خطة الوزارة التي تنفذها الشركات التابعة لها، تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بتغطية احتياجات السوق المحلي في مجالات الكهرباء والصناعة والاستخدامات الأخرى بالسيارات والمنازل، مشيرًا إلى تركيز الوزارة على تصدير الفائض إلى الخارج وتوجيهه إلى مشروعات البتروكيماويات (مشروعات القيمة المضافة).

وأوضح أن إنتاج حقل ظهر وصل منتصف أغسطس الجاري إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا «قبل الموعد المحدد لوصول هذا الإنتاج بأربعة أشهر»، لافتًا إلى وصول إنتاج الحقل إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية العام.

وأشار إلى قيام الدولة بوضع خطط تنمية لحقول أخرى في البحر المتوسط والصحراء الغربية، إضافة إلى وجود اتفاقات بترولية مع شركات عالمية، تختبر المناطق التي حصلت عليها لبدء عمليات الحفر خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط من أجل زيادة معدلات الإنتاج.