 الأوليمبية: هدفنا الوصول إلى 200 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية - بوابة الشروق
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الأوليمبية: هدفنا الوصول إلى 200 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية

زيـاد الميـرغـني
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 2:06 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 2:06 ص

أكد ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية، أن الأخيرة وضعت خطة للوصول إلى 195 أو 200 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب.

قال الششتاوي في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "حققنا حتى الآن 143 ميدالية، وهذا يدل على أن خطة اللجنة الأوليمبية تسير بشكل سليم"، موجهًا الشكر لاتحاد السباحة خاصة وأنه الأكثر تحقيقًا للميداليات الذهبية في البطولة.

وتابع أن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية رفض حضور اجتماعات البحر المتوسط للبقاء بجوار بعثة دورة الألعاب الأفريقية، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية، تسعى للحصول على دعم مالي أكبر للألعاب الأخرى.


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