«القوى الناعمة ودورها في مواجهة الإرهاب» في اللقاء الشهري بملتقى الهناجر الثقافي

أعلن قطاع شئون الإنتاج الثقافي، عن لقائه الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها في مواجهة التطرف والإرهاب"، في تمام الساعة 7:30 من مساء بعد غد الجمعة، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.

يتحدث في الملتقى الدكتور طايع عبداللطيف رئيس معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالي، والدكتورة رشا علي الدين وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى.

ويتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغاني المتنوعة من مطرب الأوبرا الفنان "سعيد عثمان" بمصاحبة فرقة شموع الموسيقية.