بأمر من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، مُنعت السفينة الألمانية "إليونوره" التي تحمل على ظهرها مائة مهاجر انتشلتهم من البحر، من الرسو في الموانئ الإيطالية. قبطان السفينة لم يستغرب قرار الوزير اليميني الشعبوي.

منع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الثلاثاء (27 أغسطس 2019) سفينة الإنقاذ الألمانية "إليونوره"، التي تحمل نحو مائة مهاجر، من دخول الموانئ الإيطالية. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه ليس من المحتمل أن تدخل السفينة المياه الإيطالية.

وأنقذت السفينة أمس الاثنين المهاجرين الذي غرق قاربهم في البحر المتوسط. وقال مالك السفينة وقبطانها الألماني، كلاوس بيتر رايش، أمس الاثنين إنه "سعيد للغاية" لأن السفينة تمكنت من إنقاذ جميع المهاجرين، مضيفاً أن الإنقاذ تم "في آخر ثانية بالمعنى الحرفي".

لكن رايش عاد وصرح لحساب على "تويتر" يعنى بمتابعة جهود الإنقاذ في البحار: "لم أتوقع أي شيء مخالف لذلك من اليميني الشعبوي سالفيني، وكنت سأشعر بالاستغراب لو اختلف الرد. كما أن سالفيني يحضر نفسه للحملة الانتخابية".

وكان رايش قد قال في وقت مبكر اليوم إنه لم يتلق بعد "رداً إيجابياً من دول الاتحاد الأوروبي" بخصوص الرسو في موانئها.

يشار إلى أن سالفيني، المناهض بشدة للهجرة، له دور فعال في رفض دخول سفن إنقاذ المهاجرين إلى الموانئ الإيطالية، وكثيراً ما اشتكى من أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا تتحمل نصيبها العادل من المهاجرين الوافدين.

وفي الأسبوع الماضي، بعد أن تقطعت بهم السبل في البحر لعدة أيام، سُمح لأكثر من 350 مهاجراً على متن سفينة "أوشن فايكنغ" الخيرية بدخول مالطا قبل نقلهم إلى بلدان أوروبية أخرى.