 الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 10:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 10:53 م

أطلق الجيش اللبناني النار على طائرة استطلاع إسرائيلية معادية في العديسة، بعد رصدها بالعين المجردة وخرقها الاجواء اللبنانية.

أوردت النبأ وكالة الأنباء اللبنانية مساء اليوم الأربعاء.

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