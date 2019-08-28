الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية

الأعلى للآثار: متحف العاصمة الإدارية الجديدة سيضم 1000 قطعة أثرية

بعد لقاء السيسي برئيسها على هامش «التيكاد 7».. ما هي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وما أخر اسهاماتها في مصر؟