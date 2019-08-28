دوتيرتي يبدأ اليوم زيارة لبكين يبحث خلالها الأوضاع في بحر الصين الجنوبي

يبدأ الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الأربعاء زيارة لبكين يبحث خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينج آفاق اتفاق يتعلق بالنفط والغاز في بحر الصيني الجنوبي.

ويصل دوتيرتي إلى بكين في وقت لاحق اليوم في زيارة تستمر خمسة أيام وتشمل قوانجتشو وفوشان في جنوب الصين.

ومن المقرر أن يركز لقاء الرئيسين الصيني والفلبيني، والمرتقب يوم غد، على النزاع بين الجانبين في بحر الصين الجنوبي، وكذلك على اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

كان الرئيس الفلبيني قال الأسبوع الماضي إنه سيبحث الانتصار الذي حققته بلاده عام 2016 بصدور حكم قضائي دولي يفند مزاعم بكين الواسعة بسيادتها على بحر الصين الجنوبي. ويضع دوتيرتي، الذي تولى السلطة في يونيو، الحكم جانبا ويطلب مساعدات مالية من بكين.

إلا أن استراتيجيته مع الصين فقدت شعبيتها في الداخل بعد توترات حدثت خلال الأشهر الماضية على خلفية إبحار سفن صينية في المياه الإقليمية الفلبينية دون تنسيق مسبق.

وتزعم الصين تبعية بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا لها وأقامت جزرا اصطناعية ومنشآت عسكرية في المنطقة. وتزعم فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان تبعية مساحات في البحر لها أيضا.