تقارير: صفقة عودة نيمار إلى برشلونة متوقفة على ديمبلي

كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني متوقفة على موافقة عثمان ديمبلي الانتقال إلى النادي الباريسي.

وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان مبلغ 140 مليون يورو بالإضافة إلى نقل إيفان راكيتيش وعثمان ديمبلي إلى النادي الفرنسي، وذكرت الصحيفة أن سان جيرمان أخذ عرض برشلونة مأخذ الجد للغاية.

وتوافقت مصادر على أن من المنتظر أن يتم إجراء محادثات مساء اليوم الأربعاء بين ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان والمدير الفني للفريق توماس توخل مع لاعبي برشلونة.

وأوضحت هذه المصادر أنه في الوقت الذي يوافق فيه راكيتيش على الانتقال، فإن ديمبلي يرغب في البقاء كما أنه يرفض الإعارة للنادي الفرنسي لمدة عام.

وأشارت هذه المصادر إلى أن توخل يرحب بضم ديمبلي الذي كان يدربه في دورتموند الألماني، إلى النادي الباريسي.

وبعيدا عن مفاوضات العودة إلى برشلونة، ذكر نيمار على تويتر أنه تمكن من تحقيق حلمه والمشاركة كضيف شرف في المسلسل الإسباني الناجح (بيت المال) وكتب نجم منتخب السامبا:" تمكنت من تحقيق حلمي وأن أصبح جزءا من مسلسلي المفضل".

كان نيمار/27 عاما/ انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.

وكان نيمار صرح في مقابلة مع قناة "او ماي جول" على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.