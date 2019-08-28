إقامة مهرجان موسيقي روسي في موقع احتجاج

تم الإعلان اليوم الأربعاء عن إقامة مهرجان موسيقى روسي في الموقع المعتاد للاحتجاجات التي تمت الموافقة عليها، وسط موسكو، فيما تجري المدينة انتخابات مثيرة للجدل الأسبوع المقبل.

يذكر أن أنصار المعارضة السياسية احتشدوا في شوارع موسكو كل مطلع أسبوع، خلال الشهر الماضي، للاحتجاج ضد العديد من مرشحيهم، الذين تم استبعادهم من انتخابات مجلس المدينة المقبلة بسبب مشكلات فنية، مثل توقيعات غير صحيحة.

والاحتجاجان الوحيدان اللذان سمحت سلطات موسكو بتنظيمهما كانا في شارع "أكاديميك ساخاروف" وهو طريق، يمكن احتواؤه بسهولة بالقرب من طريق "جاردن رينج" السريع، الذي يطوق وسط موسكو.

وسيُقام المهرجان الموسيقي الذي يستمر يومين، بدخول مجاني في ذلك الشارع خلال انتخابات الثامن من سبتمبر المقبل.

وستنظم محطة "ناشي" الإذاعية المهرجان، الذي يركز على الموسيقى الروسية.