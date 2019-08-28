افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا أو ما يعرف بـ"التيكاد 7"، والذي تعقد فعالياته بمدينة يوكوهاما اليابانية، الواقعة غرب خليج طوكيو، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.

ويرأس السيسي، قمة "التيكاد" في دورتها السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة مشتركة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وبحضور رؤساء الدول الإفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وعلى هامش حضوره المؤتمر، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بمقر إقامته بمدينة يوكوهاما اليابانية، استعرض خلالها رئيس المنظمة نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

وفي ضوء ذلك، ترصد «الشروق» في التقرير التالي، أبرز المعلومات حول الوكالة اليابانية للتعاون الدولي واسهاماتها في مصر.

تعد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المعروفة بإسم «جايكا» منظمة حكومية، أنشأتها الحكومة اليابانية، لتولي إدارة المساعدات والمنح التي تخصصها لتنمية وتطوير الدول النامية، فضلا عن إدارة أساسيات المساعدة الإنمائية الرسمية الثلاث (التعاون التقني، ومعونة المنح، والقروض الميسرة)، كما تختص المنظمة بمساعدة النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول وتعزيز التعاون الدولي.

تأسست المنظمة في عام 1974 كمنظمة تابعة لوزارة الخارجية اليابانية، قبل أن يعاد تشكيلها في وضعها الحالي، في 1 أكتوبر 2003، كمنظمة حكومية مستقلة، وتتكون شبكة المنظمة من 97 مكتبًا في الخارج، ومشاريع في أكثر من 150 دولة حول العالم، بميزانية سنوية تصل إلى 1 تريليون ين ياباني ما يعادل 8.5 مليار دولار.

توفر المنظمة التدريب الفني للمشاركين من البلدان النامية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التدريب الطبي والصناعي والزراعي، فتساعد في تدريب حوالي 8 آلاف شخص من المسؤولين الحكوميين الأجانب والباحثين والمهندسين والمدربين وقادة المجتمع سنويًا في اليابان.

وتنص رسالة المنظمة التي تحمل رؤيتها على:"نحن، كجسر بين شعب اليابان والدول النامية، سنعمل على تقدم التعاون الدولي من خلال مشاركة المعرفة والخبرة وسنعمل على بناء عالم أكثر أمنًا ورخاءً".

-«جايكا».. مشروعات تنموية عديدة في الجمهورية المصرية

كان بداية عهد المنظمة بالعمل في مصر، حينما تم إنشاء مكتب لها بالبلاد عام 1977 لتستمر في الإشراف على التعاون بين البلدين منذ ذلك الحين، فحاليا تتولى المنظمة مهام العديد من المشروعات التنموية العديدة والمتنوعة في مصر، حيث وصل إجمالي قروض المساعدات الإنمائية الرسمية 6.5 مليار دولار، والمنح إلى 1.22 مليار دولار، والتعاون الفني 718 مليون دولار.

حتى عام 2017، عملت المنظمة على إرسال حوالي 275 متطوعاً وحوالي 3 آلاف خبيراً يابانياً إلى مصر للعمل مع الشركات المصرية، كما وفرت دورات تدريبية لـ51 ألف مسؤولا في الحكومة المصرية في اليابان، وفقا لبيان «الوكالة اليابانية للتعاون الدولي».

أنشئت المنظمة مستشفى أبو الريش اليابانية في عام 1982، ودار الأوبرا المصرية في عام 1988، وكوبري سيناء في عام 2001، ويستمر التعاون ليشمل العديد من المشروعات من ضمنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.

وتعد أخر مشاريع المنظمة في مصر المتحف المصري الكبير، الذي تقدم له الدعم الفني والمالي من خلال قرضين للمساعدات الإنمائية الرسمية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 800 مليون دولار أمريكي.