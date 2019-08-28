إنقاذ 25 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا

أعلنت الدائرة البحرية لبحر "المانش" و"بحر الشمال " بفرنسا ، إنقاذ 25 مهاجرا ، بينهم ثلاثة أطفال، كانوا عالقين في البحر قبال سواحل بلدة "كاليه" شمال فرنسا ، لدى محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

وقالت الدائرة البحرية، في بيان بثه راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء، إن المركز التشغيلي الإقليمي للمراقبة والإنقاذ "كروس" أبلغ الدائرة البحرية بأن قاربا "شبه صلب " يحمل على متنه 25 مهاجرا ، يواجهون خطرا على بعد عشرة أميال بحرية قبالة سواحل "كاليه".

وأضاف البيان أنه تم تقديم الرعاية اللازمة لهم من جانب رجال الإطفاء والشرطة على الحدود .

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، إنقاذ أحد عشر مهاجرا قبالة سواحل ميناء "كاليه" كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا.