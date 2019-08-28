 إنقاذ 25 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أغسطس 2019 5:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

إنقاذ 25 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا

باريس - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 4:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 4:29 م

أعلنت الدائرة البحرية لبحر "المانش" و"بحر الشمال " بفرنسا ، إنقاذ 25 مهاجرا ، بينهم ثلاثة أطفال، كانوا عالقين في البحر قبال سواحل بلدة "كاليه" شمال فرنسا ، لدى محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

وقالت الدائرة البحرية، في بيان بثه راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء، إن المركز التشغيلي الإقليمي للمراقبة والإنقاذ "كروس" أبلغ الدائرة البحرية بأن قاربا "شبه صلب " يحمل على متنه 25 مهاجرا ، يواجهون خطرا على بعد عشرة أميال بحرية قبالة سواحل "كاليه".

وأضاف البيان أنه تم تقديم الرعاية اللازمة لهم من جانب رجال الإطفاء والشرطة على الحدود .
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، إنقاذ أحد عشر مهاجرا قبالة سواحل ميناء "كاليه" كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك