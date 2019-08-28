بطل ألمانيا يتقدم على الزمالك 18 - 12 بالشوط الأول في كأس العالم للأندية لكرة اليد

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انتهى الشوط الأول من مباراة فريق كرة اليد بالنادي مع نظيره كييل الألماني في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا بمدينة الدمام بالسعودية بتقدم الفريق الألماني 18/12

وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريق وتفوق بهدفين للفريق الألماني إلى أن نجح الزمالك في تدارك النتيجة في ظل تألق أحمد الأحمر ويحيى الدرع ليتعادل 7/7 بعدها تألق نيكولاس حارس كيل في التصدي لأكثر من كرة وكذلك يتعرض لاعب الزمالك لإيقاف دقيقتين ليرتفع الفارق إلى 14/9 لصالح كييل .

ويواصل نيكولاس الحارس الألماني في تألقه وتصديه لرميتين جزائيتين للزمالك ليحافظ على تفوق فريقه 16/12 .

وحاول الزمالك تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط لكن تفوق الفريق الألماني أنهى الشوط بتقدمه 18/12 .