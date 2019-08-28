بطل ألمانيا يتقدم على الزمالك 18 - 12 بالشوط الأول في كأس العالم للأندية لكرة اليد

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق كرة اليد بالنادي مع نظيره كييل الألماني في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا بمدينة الدمام بالسعودية بتقدم الفريق الألماني 18/12
وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريق وتفوق بهدفين للفريق الألماني إلى أن نجح الزمالك في تدارك النتيجة في ظل تألق أحمد الأحمر ويحيى الدرع ليتعادل 7/7 بعدها تألق نيكولاس حارس كيل في التصدي لأكثر من كرة وكذلك يتعرض لاعب الزمالك لإيقاف دقيقتين ليرتفع الفارق إلى 14/9 لصالح كييل .
ويواصل نيكولاس الحارس الألماني في تألقه وتصديه لرميتين جزائيتين للزمالك ليحافظ على تفوق فريقه 16/12 .
وحاول الزمالك تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط لكن تفوق الفريق الألماني أنهى الشوط بتقدمه 18/12 .