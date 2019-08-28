أحمد صلاح حسني: كان بينا حالة حب غريبة في كواليس مسلسل «حكايتي»

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن تأثر بشخصية «على» في مسلسل «حكايتي» كثيرًا، معقبًا: «اتشديت للشخصية جدًا، دخلت جوايا، والشباب ربطت بينها وبين حياتهم لأن إحساس الألم بفقدان الأب والوجع ده ناس كتير عاشته».

وأضاف في لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن القائمين على المسلسل كانوا حريصين على إظهار حالة الثمانينات والسبعينات، من خلال التربية والقيم وحتى المشاعر، متابعًا: «في المسلسل الجد اللي رباه على أخلاق زمان، وحتى وهو بيقولها تتجوزيني أنا عايزة أكمل عمري معاكي، الكلام ده للشباب الصغير دلوقتي، ملزق».

وأشاد بكواليس المسلسل التي وصفها السبب الرئيسي في نجاحه، مضيفًا: «كنت بروح في أيام معنديش فيها تصوير وفي عز الثلج، كنت بنزل الخان عشان أقعد مع العيلة أحمد بدير، وفاء عامر، إسلام جمال، أحمد حاتم، وهنادي مهنى، كنا بنحب بعضنا جدًا، كان في حالة حب غريبة بينا كلنا محدش كان بيقعد في غرفته».

وتدور أحداث مسلسل «حكايتي» حول «داليدا» الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، ووتوالى الأحداث الدرامية في حياتها.

يُذكر أن المسلسل عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة كل من ياسمين صبري، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، ونهال عنبر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.