ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحث كوريا الشمالية على التفاوض

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حثت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس الثلاثاء، كوريا الشمالية على التفاوض مع الولايات المتحدة، فيما أدانت إطلاقها الأخير للصواريخ الباليستية.

وقالت الدول الثلاث في بيان أصدره نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة يورجن شولتز "نؤكد مجددا إدانتنا للإطلاق المتكرر الاستفزازي للصواريخ التي تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وجاء البيان عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن كوريا الشمالية الذي طلبته الدول الثلاث.

ودعت الدول كوريا الشمالية إلى "الدخول في مفاوضات مجدية مع الولايات المتحدة على النحو المتفق عليه بين الرئيس ترامب وكيم جونج أون في 30 يونيو الماضي".

يشار إلى أن كوريا الشمالية قامت بسبع عمليات إطلاق لصواريخ في أقل من شهر.

كان ترامب وكيم قد عقدا قمتين في منتصف عام 2018ومطلع العام الحالي في سنغاورة وفيتنام على التوالي بشان البرنامج النووي لبيونج يانج دون احراز تقدم.