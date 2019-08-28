 قارب إنقاذ إيطالي ينقذ 100 مهاجر فروا من ليبيا - بوابة الشروق
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قارب إنقاذ إيطالي ينقذ 100 مهاجر فروا من ليبيا

روما - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 12:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 12:41 م

ذكرت مؤسسة خيرية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن قارب إنقاذ، تابعا لها، انتشل حوالي 100 مهاجر، من بينهم نساء حوامل وأطفال، الذين "عانوا بشدة" في ليبيا.

وقالت مؤسسة "ميديتيرانيا" الخيرية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن السفينة "ماري جونيو" أنفذت المهاجرين من زورق مطاطي "كان مكتظاوتتقاذفه المياه بعد فراغ الهواء من أحد الانابيبب بالفعل".

وأضافت المؤسسة أنه من بين هؤلاء، 26 امرأة، من بينهن "8 على الأقل" حوامل، و22 طفلا أقل من عشر سنوات و"ستة قصر آخرين على الأقل".

وقالت المؤسسة الخيرية "هناك حالات لانخفاض في درجة حرارة الجسم وبعض منها ظهرت عليها علامات واضحة لمعاملة سيئة وتعذيب في ليبيا، وفروا جميعهم من الجحيم".

وأضافت المؤسسة الخيرية أنها "تنتظر تعليمات" من خفر السواحل الإيطالي.

وفي الأسابيع والأشهر الماضية، كانت إيطاليا ترفض بشكل روتيني استقبال قوارب إنقاذ المهاجرين.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أصدرت أمس الثلاثاء حظرا على دخول السفينة الخيرية الألمانية، "إليونوره"، التي كانت تقل حوالي مئة مهاجر، تم إنقاذهم، المياه الإقليمية الإيطالية.

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