«الهجرة»: إعداد 17 برنامج منتديات للشباب أبناء المصريين بالخارج حتى الآن

قالت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها أعدت حتى الآن 17 برنامج منتديات للشباب أبناء المصريين بالخارج، لافتة إلى أن كل هذه البرامج تكون تحت إشراف الوزارة ويتم فتح باب التسجيل لها لكل أبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لربطهم بالوطن وزيادة قيم والولاء والانتماء لدى أبنائنا بالخارج وإطلاعهم على كل الجهود التنموية بالدولة.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت العديد من الاستفسارات من الجاليات المصرية حول إقامة فعاليات خاصة بالشباب أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، في عدد من الدول العربية والأوروبية، بشعار وزارة الهجرة.

وأكدت الوزارة أنها الجهة المعنية بالإعداد والإعلان عن تلك البرامج والفعاليات عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالوزارة وموقعها الإلكتروني ومن خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفتح باب التسجيل لحضورها لكل من ينطبق عليهم شرطي السن والإقامة بالخارج، منوهة بأن أي فاعليات ستقيمها بالخارج سيتم الإعلان عنها عبر ذات الآليات في الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على التواصل الاجتماعي وليس عبر أي وسيط.

وشددت الوزارة على عدم استخدام اسم وشعار وزارة الهجرة بدون الرجوع لها والتنسيق المشترك، فضلا عن عدم استغلال اسم الوزارة لجمع أي تبرعات أو مطالبات لجمع أي أموال من الجاليات للاشتراك أو دعم هذه اللقاءات، وهو ما ترفضه وزارة الدولة للهجرة، حيث إن هذا يتنافى مع الرسالة التي تقوم بها لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.