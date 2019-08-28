رئيس جامعة القاهرة: مجانية التعليم حق دستوي لا يملك أحد إلغائها

• استحداث 280 من البرامج والدبلومات المهنية واللوائح الدراسية.. وتطوير الحرم الجامعي مستمر

• شهادات جامعة القاهرة مؤمنة ولا يقدر أحد على تزويرها.. وتقدمنا بنسبة 110% في التصنيفات الدولية

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إنه منذ توليه رئاسة الجامعة في أغسطس 2017 نفذ خطة كبيرة للتطوير والقدرة على تحويل الجامعة للجيل الثالث والتقدم بالتصنيفات الدولية، حيث تقدمت الجامعة على أخريات مرموقات مثل "شتوتجارت" و"بن جوريون"، وكذلك كل الجامعات التركية، وأمريكية.

وأضاف الخشت، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن تصنيف شنجهاي أظهر خلال تصنيفه الأخير ما قدمته جامعة القاهرة في عدة مجالات، والتقدم غير المسبوق للجامعة خلال السنوات الماضية، وهو يعكس ما تم على أرض الواقع للجامعة في العملية التعليمة والبحثية والسمعة الدولية، بالإضافة إلى التصنيف البريطاني "كيو إس" الذي أظهر تقدم الجامعة بنسبة 110% في التصنيف عن الأعوام الماضية، والدخول بـ11 تخصصا في التصنيف البريطاني، بعد أن كان 5 تخصصات فقط.

وتابع: "مجانية التعليم حق دستوي ولا يملك أحد إلغائها، وبالنسبة للبرامج الخاصة بالمصروفات في الكليات، فهدفها الوحيد الصرف على رفع البنية التحتية للكليات ودعم الأساتذة".

وأعلن عن تحديث خطة الجامعة الإستراتيجية للعملية التعليمية والبحثية، لافتا إلى أن الجامعة حددت برنامجا زمنيا لتحقيقها وتطوير الجامعة في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة، من خلال مشروعات عملت عليها الجامعة منها مشروع تطوير العقل المصري، ومشروع تطوير العقل الديني وكذلك تمكين المرأة، والعمل في هذا بمعيار الكفاءة.

وقال إنه تم العمل على رفع كل المنشآت بالجامعة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن العمل لتطوير الجامعة تم على 3 مراحل، الأولى: شملت تطوير القبة والمنطقة المحيطة لها من خلال التعاون مع وزارة الآثار وشركة المقاولون العرب؛ لتحديث المنشآت والعمل جار لتحديث الحرم الجامعي بأكلمه وإبراز صورة الجامعة بشكل جيد.

وأضاف أن المرحلة الثانية لتطوير الجامعة ورفع كل المنشآت بها، منها كلية الآداب وكلية العلوم، والمرحلة الثالثة تشمل باقي الكليات والمدينة الجامعة، وذلك من خلال أساليب حديثة للترميم.

وأوضح أنه تم إنشاء خدمات جامعية على مستوى عال من الخدمة للطلاب بشكل جديد، مع تطوير وترميم منشآت المدن الجامعية، مؤكدا أن أعمال التجديد مستمرة داخل المدن الجامعية، وتحديث وترميم 11 مبنى بالمدينة الجامعية.

ولفت إلى استحداث 280 من البرامج والدبلومات المهنية واللوائح الدراسية، وتطوير الدرجات العلمية، وكذلك إنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل، وتطوير مركز التعليم المفتوح إلى مركز التعليم المدمج، بالإضافة إلى استحداث 25 برنامجا بالتعليم المدمج وتطوير كلية الدراسات الإفريقية.

وأشار إلى إقامة الجامعة 732 نموذج محاكاة للطلاب، وبرامج للتعاون مع الوزارت المختلفة مثل وزارة التضامن والوقاية من المخدرات، والاهتمام بمقرريّ التفكير النقدي للطلاب وريادة الأعمال.

وقال إن الجامعة ماضية في التحول لـ"ذكية"، وأنها قامت مؤخرا بتأمين شهاداتها وطبعها لا يقدر أحد على تزويرها، مضيفا أن ما أثير عن وجود شهادات للجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وأكد على تنمية القدرات والأنشطة الإبداعية والمجتمعية وإطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية، وسباق الدراجات بمدينة الطالبات، وأول حاضنة أعمال للشركات الناشئة لتكون مركز للتميز في مجالات ريادة الأعمال في الجامعات الحكومية.

وتابع أن الجامعة تساهم في المشروعات القومية والتنموية؛ إيمانا بدورها الوطني والقومي داخل الدولة، وتنفذ 38 مشروعا بالتعاون مع الجهات الداخلية والخاريجة، مؤكدا عدم قبول أي مشروع بحثي إلا إذا كان مفيدا للدولة ويتماشى مع استراتيجة الدولة، مع تأهيل الكوادر الشابة في كل المجالات، والعمل في تفعيل المبادرات الرئاسية مثل مشروع "100 قائد إفريقي" بكلية دار العلوم.