الجيش الإسرائيلي يغلق المجال الجوي على الحدود مع لبنان

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المجال الجوي أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان بشريط عرضه 6 كيلومترات، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.