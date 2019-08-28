 الجيش الإسرائيلي يغلق المجال الجوي على الحدود مع لبنان - بوابة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يغلق المجال الجوي على الحدود مع لبنان

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 1:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 1:02 م

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المجال الجوي أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان بشريط عرضه 6 كيلومترات، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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