إحصاء: زيادة عدد النساء اللائي يعملن في وظائف نظامية بألمانيا

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف نظامية في سوق العمل بألمانيا بصفة مستمرة، لاسيما من النساء.

وأوضح المكتب اليوم الأربعاء في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن عدد النساء اللائي يعملن في وظائف نظامية تخضع للتأمينات الاجتماعية بعدد ساعات عمل تزيد على 20 ساعة عمل أسبوعيا زاد خلال العام الماضي بنحو 300 ألف سيدة مقارنة بالعام الذي يسبقه.

وأشار المكتب إلى أن هذه الزيادة بين النساء بلغت نسبتها 8ر2 بالمئة، وبلغ إجمالي عددهن 1ر11 مليون سيدة العام الماضي، ذاكرا أن نسبة هذه الزيادة كانت أكثر وضوحا من الزيادة لدى الرجال، وكذلك أكبر من نسبة الزيادة الإجمالية.

ولكن لا تزال نسبة النساء اللائي يتم تعيينهن فيما يسمى بالوظائف غير النمطية أكثر كثيرا، ويندرج ضمن هذه الوظائف العمل بعقود محددة المدة والعمل المؤقت، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء.